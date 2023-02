Boulos desmascara Nikolas após bolsonarista disparar fake news relacionando Lula e tragédia no litoral

Apoie o 247

247 - Nikolas Ferreira (PL-MG), foi às redes sociais na tarde desta quarta-feira para cobrar o presidente Lula (PT) sobre uma medida que já havia sido anunciada pelo governo na última segunda-feira: a liberação do saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade para os moradores atingidos pelas chuvas no litoral norte de São Paulo no último final de semana.

A atitude provocou uma reação do também deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) que questionou a intenção moral do colega: "Ignorância ou má fé?", escreveu.

Reportagem do jornal O Globo destaca que a medida citada pelo parlamentar foi anunciada pela ministra do Planejamento Simone Tebet na última segunda-feira, dois dias antes de sua cobrança nas redes. Em seguida, Boulos retrucou Ferreira e o acusou de fake news.

