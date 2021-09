Carlos Bolsonaro “quebra internet” após ser apontado como “chefe de organização criminosa”

Nome do filho do mandatário é o mais comentado da rede social Twitter edit

247 - Após Carlos Bolsonaro ser citado como chefe de uma organização criminosa pela 1ª Vara Criminal Especializada do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio), o nome do filho do mandatário é o mais comentado da rede social Twitter nesta quinta-feira (23).

Internautas ressaltam que o Brasil não consegue ficar um dia sem receber notícias de esquemas escusos envolvendo o clã Bolsonaro.

Entenda:

Na decisão em que autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o juiz Marcello Rubioli, da 1ª Vara Criminal Especializada do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio), avaliou os dados apresentados pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio) e escreveu ao longo de 79 páginas que verificou "indícios rotundos de atividade criminosa em regime organizado" e que "Carlos Nantes [Bolsonaro] é citado diretamente como o chefe da organização". A reportagem é da jornalista Juliana Del Piva, em sua coluna no portal UOL.

A 3ª PIP (Promotoria de Investigação Penal) investiga a existência da prática de rachadinha, entrega ilegal de salários dos assessores, e da nomeação de pessoas que eram "funcionários fantasmas" no gabinete de Carlos Bolsonaro.

Veja a repercussão:

Alguém aí tem dúvidas que o Carlos Bolsonaro (vulgo Carluxo) será o primeiro da quadrilha bolsonarista a ser preso? — Geo Gramscista e Canhoto! (@joaogeocanhoto) September 23, 2021

Bolsonaro disse na ONU que não tem corrupção no seu governo, mas Ana Cristina, sua ex esposa e mãe de Renan, movimentou R$ 1,2 em sua empresa que estão sendo investigados como lavagem de dinheiro público de rachadinhas do gabinete de Carlos Bolsonaro.



A corrupção tá na família. — Rozana Barroso 💚🥖💉✏️ (@RozanaBarroso) September 23, 2021

BOMBA! Ana Cristina Valle, a ex de Bolsonaro, movimentou de forma suspeita R$ 1,2 milhão através de uma empresa em seu nome. O MP acredita que ela lavou dinheiro público roubado por meio das rachadinhas no gabinete de Carlos Bolsonaro. O cerco está se fechando.

Mais do que um vereador federal disseminador de fake news, Carlos Bolsonaro é apontado por juiz como chefe de uma organização criminosa, de acordo com mais um brilhante trabalho de @julianadalpiva. É aterrorizante o que essa família está fazendo com nosso país. — Talíria Petrone (@taliriapetrone) September 23, 2021

RACHADINHA DA FAMILÍCIA: Ex-mulher de Bolsonaro fez operações suspeitas de R$ 532 mil em dinheiro vivo. Ela é investigada pelo esquema das “rachadinhas” no gabinete de Carlos Bolsonaro, filho 02, de Jair. Ana Cristina foi assessora do então enteado. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) September 23, 2021