Cinegrafista de Ana Maria Braga morre e apresentadora chora no Mais Você

247 - A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou nesta terça-feira, 29, ao comentar, em seu programa Mais Você, que um de seus cinegrafistas, o Marcos Antônio Antoneli, conhecido como Tom Tom, morreu aos 45 anos após deixar a gravação feita em sua casa na segunda passada.

Segundo a apresentadora, o colega estava com um formigamento no braço esquerdo e, ao deixar o trabalho, ele foi ao banco antes de ir para o hospital. Ao ajudar uma senhora a trocar um pneu sofreu um infarto e acabou morrendo.

“No que ele estava trocando o pneu, teve um infarto fulminante. Não voltou hoje", contou chorando.

Tom Tom contraiu Covid-19 recentemente e o infarto pode ter sido uma sequela deixada pela doença, que o deixou 18 dias internado na UTI. "Acho que é importante o alerta, porque uma das consequências do coronavírus pode ser um coágulo que pode ser soltado no corpo”, disse Ana Maria.

Outra pessoa do programa Mais Você que morreu esse ano foi o ator e amigo Tom Veiga, que interpretava o Louro José. Veiga teve um AVC hemorrágico e morreu.

"Uma das pessoas que foram notícia este ano foi o meu querido Tom Veiga. Foi a notícia mais triste da história do Mais Você, a morte do nosso querido amigo, companheiro de 20 e tantos anos de trabalho. Foi, para todos que gostavam e gostam do Louro, e do Tom, principalmente, um ano inesquecível. Quase dois meses se passaram, e aqui a gente continua sentindo muita falta dele", disse ela.

