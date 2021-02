Collor ataca Bruno Gagliasso e toma invertida: “pago impostos e você é meu funcionário, vá trabalhar!”

247 - O senador Fernando Collor não gostou da postagem feita pelo ator Bruno Gagliasso, apontando que o ex-presidente sofreu um processo de impeachment por esquemas de corrupção, mas ainda permanece em alta na cena política, inclusive agora assessorando Jair Bolsonaro.

“Chega a ser uma piada esse presidente que representaria tudo de ‘novo’ trazer pra ser seu conselheiro ECONÔMICO um sujeito que fez tantas famílias sofrerem com sua política econômica. BolsoCollor é um escárnio”, disse o ator.

Incomodado com a postagem, Collor rebateu: “Sujeito, para de espernear e querer lacrar. Aproveita o tempoooo vago e vai fazer algo de útil pelo Brasil. Se não conseguir, vai para Noronha e para de encher o saco”.

Gagliasso então deu a invertida no senador. “Ta querendo palco, irmão? Eu não ganho dinheiro do povo pra estar no twitter ofendendo os brasileiros. Eu sou um brasileiro pagador de impostos e vc é meu funcionário. Vai trabalhar e me respeite”.

