"Com licença, vocês teriam como ajudar?": semelhança entre meme e bolsonarista na Paulista bomba nas redes

Bolsonarista flagrado na Avenida Paulista viralizou após internautas o compararem com o meme do jovem "playboy" que ganhou o mundo edit

247 - Um bolsonarista flagrado na Avenida Paulista nas manifestações antidemocráticas deste domingo viralizou após internautas o compararem com o meme do jovem "playboy" que ganhou o mundo no ano de 2014.

A foto do bolsonarista também virou motivo de piadas: "O povo na rua! (Mas se a Gaviões da Fiel for também, ele fica em casa ou nem sai de dentro do Renegade.)", ironizou o humorista Antonio Tabet



O povo na rua!



(Mas se a Gaviões da Fiel for também, ele fica em casa ou nem sai de dentro do Renegade.) pic.twitter.com/kX76kXomHW CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 3, 2022

Veja a semelhança:





