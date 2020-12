“Deise do tombo” arrecada mais de R$ 60 mil para vizinha com câncer em apenas um dia

247 - A estudante Deise Gouveia, de 21 anos, viralizou nas redes sociais após ser gravada rolando escada abaixo na casa de uma vizinha, diagnosticada com câncer no reto, após voltar de uma festa. A jovem aproveitou a visibilidade do vídeo para promover uma campanha com intuito de ajudar a dona da casa Ana Paula, moradora da casa onde ocorreu o acidente, e já arrecadou cerca de 60 mil reais para seu tratamento.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a vaquinha não tinha uma meta, mas ultrapassou as expectativas. No Instagram, onde já acumula mais de 300 mil seguidores, a jovem agradeceu as doações e disse que pretende encontrar Ana Paula nesta segunda-feira, para providenciar a compra de alimentos e fraldas.

“Estou aqui para ajudar sempre. Conversei com a Paula hoje e ela está bem, Graças a Deus. Hoje vou anotar tudo que ela precisa e comprar tudo. Vou mostrar no Instagram as notas fiscais, até porque o dinheiro foi ajuda de vocês”, ressaltou Deise.

Assista o vídeo que viralizou nas redes:

O conhecimento liberta. Saiba mais