Doença que afeta Justin Bieber é transmitida por carrapato

247 - A Doença de Lyme, que fez o cantor Justin Bibier adiar shows, é uma enfermidade causada por uma bactéria transmitida pela picada de carrapato e pode afetar todos os sistemas do corpo humano. O artista anunciou nessa terça-feira (7) o adiamento de algumas apresentações.

A doença costuma ter início com uma lesão na pele e pode causar sintomas parecidos com os de uma virose, como febre e dor de cabeça. Depois, o paciente pode ter manifestações na pele, nas articulações, no sistema nervoso ou no coração.

Esta doença é rara no Brasil. É mais frequente nos Estados Unidos e Europa. Foi descoberta nos anos 70, na cidade de Lyme, em Connecticut, nos Estados Unidos.

O tratamento é feito com antibióticos.

A turnê "Justice World Tour" começou em fevereiro em San Diego, nos Estados Unidos. Passará pelo Brasil e contará com dois shows em São Paulo em setembro. Os ingressos estão esgotados

