Em nova perseguição, bolsonaristas descobrem que Alexandre de Moraes está hospedado no Copacabana Palace

Vídeo do ministro no local viralizou nas redes através dos extremistas edit

247- Após perseguirem Alexandre de Moraes em Nova York, os extremistas descobriram que o ministro do STF se hospedou no hotel Copacabana Palace e passaram a segui-lo dentro do recinto, gravando imagens íntimas do magistrado com sua família.

As imagens logo viralizaram nas redes e os extremistas apontam que Alexandre não possui o direito de se hospedar no local.

