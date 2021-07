Ex-BBB Arthur critica quem deseja morte de Bolsonaro e ganha apoio do PT

O ex-BBB Arthur Picoli criticou as pessoas que desejaram a morte de Jair Bolsonaro e ganhou apoio do PT em São Paulo edit

247 - O ex-BBB Arthur Picoli criticou as pessoas que desejaram a morte de Jair Bolsonaro (sem partido), que foi internado ontem em São Paulo. A informação é do portal UOL.

Em seu perfil no Twitter, o instrutor físico disse que discordar da gestão de Bolsonaro é uma coisa, mas que, desejar "o pior" para o presidente chega a ser "doentio".

"Não concordar com a atual gestão do nosso país é uma coisa, desejar o pior para o presidente já é doentio, deseje saúde pois no momento é o que todos nós queremos e precisamos. Que todos fiquem bem, amigos e família", escreveu Arthur.

Nos comentários, o perfil oficial do PT São Paulo respondeu ao ex-BBB, e disse querer "derrotar o Bolsonaro sim, mas na política. Independente das divergências políticas que são enormes, somos humanos".

