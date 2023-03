Ex-mulher de craque do futebol expõe nova traição e mensagem de suposta amante

Ex-mulher voltou às redes sociais e expôs mais um suposto caso do ex-marido edit

247 - Duas semanas após anunciar a separação do ex-jogador Luís Fabiano ao descobrir que estava sendo traída e que a amante estava grávida, Juliana Paradela voltou às redes sociais e expôs mais um suposto caso do ex-marido. Ela compartilhou um comentário de uma mulher que disse que também se envolveu com o ex-jogador e atacou a advogada, dizendo num tom machista que “mulher que não transa será traída mesmo”.

“Ju... mulher que não transa será traída mesmo. Eu sai algum tempo com ele,e sei como seu casamento é de aparência, só não engravidei porque filhos não estavam nos meus planos naquele tempo. Você e ele sabem que o casamento era só fachada. Siga seu caminho e deixe ele seguir o dele. Não coloque os filhos contra ele. Você teve sua participação de culpa. Mulher que não 'bimba' leva chifre, assim como homem também”, publicou um perfil, de acordo com reportagem do Na Telinha.

Além da postagem nos stories, Juliana Paradela postou uma foto no feed, para marcar sua volta às redes sociais. "Quando algo muito ruim e inesperado (eu diria até inimaginável), que parte seu coração em mil pedaços, da forma mais cruel, desleal e traiçoeira, acontece, você tem três escolhas. Deixar que isso defina você, deixar que isso destrua você, deixar que isso fortaleça você. Eu escolho a terceira opção!", disse ela na legenda.

Juliana Paradela (Photo: Reprodução/Instagram) Reprodução/Instagram

