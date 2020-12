Felipe Neto é flagrado jogando futebol com amigos, recebe críticas e se desculpa

"Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo", escreveu o youtuber pelo Twitter edit

247 - O youtuber Felipe Neto, que vem pregando pelas redes sociais o isolamento para a contenção do coronavírus e que inclusive se envolveu em uma polêmica ao criticar uma festa promovida por Carlinhos Maia durante a pandemia, foi flagrado jogando futebol com os amigos na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (28).

Em vídeo, Neto aparece jogando como goleiro e cercado por amigos em uma quadra. Rapidamente o youtuber começou a ser duramente criticado nas redes: "hipocrisia" e "incoerência", apontavam os internautas.

Pelo Twitter, Felipe Neto admitiu o erro e pediu desculpas. "Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo. Farei 14 dias de isolamento total após ter jogado, para que absolutamente ninguém corra qualquer risco caso eu tenha pego alguma coisa, o que é totalmente improvável. Vale ressaltar que eu me testei antes (como venho fazendo semanalmente), com resultado negativo. Agora vamos em frente".

Mentira. Eu jogo do seu lado e quem te filmou hi e meu amigo. Vc jogou MUITAS vezes na pandemia. Eu vi. Nem sempre seu segurança manda parar de filmar

E consegue igual hj. Seja homem irmao. Bju https://t.co/ZX7aLsV9uE pic.twitter.com/CSkv3T23o9 — Rica Perrone (@RicaPerrone) December 29, 2020

O conhecimento liberta. Saiba mais