Felipe Neto rebate Caio Castro: "Paga a conta e cala a boca"

247 - Felipe Neto foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (29) após dar sua opinião sobre a polêmica que envolveu Caio Castro nos últimos dias, quando o ator disse que não gosta de se sentir na obrigação de pagar a conta em encontros. Em vídeo publicado no Instagram, o youtuber mostrou que discorda totalmente do galã. "Paga a conta e cala a boca", disparou ele. A reportagem é do portal Na Telinha.

"Eu acho que quando os homens tiverem que rachar com a mulher a depilação, os tratamentos estéticos, a maquiagem, os produtos pra cabelo, as roupas, que são mais caras, os cílios, todas as questões que envolvem ser mulher, que é esdruxulamente mais caro do que ser homem, e isso é provado, não é minha opinião... Quando a gente rachar tudo isso com a mina, aí beleza, a gente pode falar sobre rachar tudo. Restaurante, cineminha, motelzinho, etc", iniciou ele.

Em seguida, o irmão de Luccas Neto citou algumas matérias e estudos que provaram que tudo que é feito para mulheres custa mais caro. "A gente é beneficiado em tudo, mano. Então paga a conta e cala a boca, pelo amor de Deus. O preço de ser mulher é absurdo. Mulheres pagam mais caro do que homens pelos mesmos produtos. O estudo mostrou que, em média, os itens cor de rosa e com personagens femininos são vendidos com o valor 12,3% maior que os outros no Brasil", continuou ele.

"A mulher tem que pagar absorvente, tem que pagar anticoncepcional, e o homem que não paga nada disso que eu listei aqui chega no final e ainda fala que a conta tem que ser rachada no restaurante? Ah, mano, para. Eu não acho que o Caio Castro é uma pessoa ruim por pensar dessa forma, eu só discordo", destacou, finalizando o vídeo.

