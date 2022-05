Felipe Neto xinga Mauro Cezar Pereira no Twitter: “Vai tomar no c*” e recebe resposta: "parece um bolsominon"

YouTuber e jornalista esportivo trocaram farpas na rede social após jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro edit

247 - Torcedor do Botafogo, o youtuber Felipe Neto bateu boca com o jornalista Mauro Cezar Pereira nas redes sociais após o empate do time carioca com o Juventude neste domingo (1) pelo Campeonato Brasileiro.

Mauro Cézar fez comentários sobre as críticas da torcida do Glorioso após o resultado ruim no estádio Nilton Santos. Felipe Neto não se segurou e xingou o jornalista, iniciando uma troca de farpas entre os dois.



Numa treta entre Mauro Cezar e Felipe Neto eu torço pra treta pic.twitter.com/ZBd3uH5EDe May 1, 2022

Após a discussão, o youtuber trancou seus tweets. E a treta entre os dois movimentou a rede social, com seguidores de ambas as partes defendendo e condenando a atitude de Felipe Neto. O empate deixou o Botafogo na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro.

