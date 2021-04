Filha de Pocah é alvo de racismo após discussão da mãe com Juliette no BBB21

247 - Na noite desta segunda-feira (19), o perfil de Pocah, cantora e participante do BBB21, no Instagram expôs comentários e insultos racistas direcionados à flha da artista, Vitória, de apenas quatro anos.

No início, as ofensas foram creditadas à torcida de outra participante do reality, Juliette, uma das favoritas para conquistar o prêmio do programa. Pocah e Juliette tiveram um desentendimento no último domingo (18).

Vitória foi chamada de "macaca", "cabelo duro" e "neguinha fedida".





"Conseguiu ler tudo? Se você conseguiu ler a tudo isso sem chegar ao final com o estômago embrulhado e até certa vergonha de ser humano, pare aqui! Esse texto não é para você. É louco pensar que essas mensagens, direcionadas a uma criança de 5 anos, são motivadas exclusivamente porque a mãe dela resolveu... votar em um jogo de votação, né? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo com as pessoas? Racismo! Crime! Um crime sendo cometido sob os nossos olhos por contrariar os gostos de um público de reality show", diz parte do texto publicado pelo perfil oficial da cantora.

A equipe de Juliette, que já acumula mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, repudiou os ataques. "Papo rapidinho aqui: reta final, 15 dias pro fim do BBB. Veremos de tudo. Mas continuaremos sem aceitar ver, e repudiando veementemente, qualquer ataque que incite ódio é crime. Isso é um jogo, existem limites. Atacar a filha de Pocah é um absurdo. Nós já temos todos os prints de torcida alheia se passando por cacto pra cometer essas atrocidades racistas. Um show de horrores que passa em muito todos os limites. Cactos que fazem isso também têm o nosso repúdio. Vamos buscar ter postura e discernimento nas nossas atitudes e não ferir o próximo. Lembrando que o BBB é um jogo que mexe com vidas, mas precisamos agir com empatia e responsabilidade", disseram os administradores da conta de Juliette.

