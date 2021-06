Francês se surpreende com fim do casamento com Ana Maria Braga: "nenhuma mensagem dela no meu aniversário"

"Em maio passado, nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou no do meu filho”, lamentou Johnny Lucet edit

247 - O empresário francês Johnny Lucet comentou sobre o fim de seu casamento com a apresentadora Ana Maria Braga, da Globo. Ele afirmou que Ana parou de responder suas mensagens e não entrou em contato no dia de seu aniversário.

“Voltei a Portugal porque já fazia um ano que não via os meus amigos e a família. A Covid-19 está nos bloqueando na Europa. Não tenho mais contato com a Ana. Em maio passado, nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou no do meu filho”, afirmou o empresário à coluna de Michael Sá, no Extra, enfatizando, no entanto, que eles continuam casados. “Mas nós continuamos casados. Ela é a minha mulher”.

Johnny revelou que pretende retornar ao Brasil assim que a pandemia da Covid-19 for controlada. Ele nega que tenha maltratado os funcionários de Ana Maria Braga, conforme noticiado.

“Claro que isso não é verdade. Não tenho nenhum poder para isso, muito pelo contrário. Os funcionários de Ana obedecem a ela. Caso contrário, eles não podem mais se beneficiar da sua generosidade”, disse ele.

O relacionamento dos dois chegou ao fim em março. Johnny está em Loulé, no sul de Portugal, onde vive com a família e o filho dele de 11 anos.

