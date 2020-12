Free Fire confirma Cristiano Ronaldo como novo personagem e embaixador

A provedora de plataforma Garena anunciou que o atacante da Juventus Cristiano Ronaldo é o novo personagem do jogo eletrônico Free Fire. Ele também chega como embaixador global do FF edit

247 - A provedora de plataforma Garena anunciou nesta segunda-feira (7) que o atacante da Juventus Cristiano Ronaldo é o novo personagem de Free Fire, jogo eletrônico de aventura. O jogador terá o nome "Chrono" e será ambientado em um universo futurista. Ele também chega como embaixador global do Free Fire.

O lançamento oficial do personagem acontece no dia 19 de dezembro de 2020. O jogo está disponível para download grátis em celulares Android e iPhone (iOS). A informação foi publicada pelo Techtudo.

Não há informações oficiais sobre quais serão as habilidades do personagem de CR7. Na nota da desenvolvedora, o jogador de futebol disse estar animado com a nova parceria.

"A Garena trabalhou no jogo com toneladas de novos recursos e elementos para a Operação Chrono. Espero que os jogadores do Free Fire em todo o mundo fiquem tão animados quanto eu!", teria dito ele.

