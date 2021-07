Freixo responsabiliza Bolsonaro por tragédias ambientais mundiais e buga bolsonaristas, que não entendem a relação

247 - O deputado federal Marcelo Freixo usou suas redes sociais para culpar Jair Bolsonaro também pela destruição do meio ambiente, que tem causado graves desastres ambientais em decorrência do aquecimento global.

O tuíte enfureceu os bolsonaristas, que demonstraram dificuldade em relacionar as ações de Bolsonaro de destruição do meio-ambiente com os desastres ambientais em outros continentes.

Após a postagem, o nome de Freixo é um dos assuntos mais citados no Twitter.

Saiba mais

Dados apresentados pelo Centro de Sensoriamento Remoto e do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontam mais uma ação nociva do governo no desmonte das políticas ambientais. Os entraves à fiscalização ambiental da Amazônia na gestão Jair Bolsonaro alcançam não só quem monitora infrações no campo, como aqueles que estão nos gabinetes de órgãos federais, julgando esses processos. Em 2019 e 2020, a média de processos com multas pagas por crimes que envolvem a vegetação nos Estados da Amazônia Legal despencou 93% na comparação com a média dos quatro anos anteriores.

Parabéns Marcelo Freixo , você com esse tuite levantou o esgoto bolsonarista que não entendem que a devastação ambiental tem relação ao clima , mas esperar que bolsominion pense seria pedir muito ! 😂😂 — Esquerdalizando 🚩🚩🗣️🗣️🗣️🚩🚩 (@rosemarywarde) July 18, 2021

