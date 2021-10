Globo comete gafe e encerra programa de Luciano Huck com nome do 'Domingão do Faustão'

Apoie o 247

247 - A TV Globo cometeu uma gafe no encerramento da edição de hoje do "Domingão com Huck". No momento do término da atração, foi utilizado o logo com o nome do apresentador Fausto Silva, que comandou a atração até junho. A reportagem é do portal UOL.

A imagem do programa apresentado por Faustão na emissora apareceu no momento em que Huck se despedia de Zeca Pagodinho e da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.

"Meninos, o Fantástico vai começar", comentou o apresentador antes de agradecer aos músicos pela presença. Os créditos e o logo da emissora apareceram na sequência.

A falha técnica foi notada pelo público que comentou sobre o programa no Twitter. "Um protesto silencioso", brincou um dos fãs. "TV Globo está com saudades", afirmou outro.

