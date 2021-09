Google homenageia Paulo Freire e Eduardo Bolsonaro se irrita: “Próximo é o Lula”

Um dos pensadores mais citados da academia e admirado no mundo inteiro, Paulo Freire, no dia de seu centenário, segue causando pânico em bolsonaristas edit

Portal Fórum - Neste domingo (19), comemora-se o centenário de Paulo Freire, patrono da educação no Brasil e um dos pensadores mais admirados do mundo.

As redes sociais, naturalmente, foram tomadas por homenagens ao autor do célebre “Pedagogia do Oprimido” e até mesmo o Google saudou o educador com uma imagem em sua página inicial.

A iniciativa da plataforma de buscas causou desespero no deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) que, assim como seu pai e todo bolsonarista, encampam campanha de ódio contra aquele que está entre os pensadores mais citados em artigos acadêmicos do mundo inteiro.

O parlamentar acordou cedo para desferir ataques a Paulo Freire, Google e, como de praxe, ao ex-presidente Lula (PT).

“ONG entra na justiça por razão ideológica; juíza dá razão à ONG, jornal enaltece a causa; Google a apóia [sic]. Olhe quantos atores ideológicos envolvidos, cientes ou não que servem a uma ideologia, e perceba o qnto temos q caminhar N estranhe se o próximo Google for c/ cara do Lula”, disparou.

