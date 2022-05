Gusttavo Lima chora ao tentar justificar cachês com dinheiro público e Zé Neto manda indireta: “cuidado com as palavras”

Apoie o 247

247 - Gusttavo Lima fez uma live chorando na noite desta segunda-feira (30) para se defender das acusações que vem recebendo de cobrar valores exorbitantes das prefeituras de cidades pequenas para realizar seus shows e recebeu um comentário de Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sobre a sua postura.

"Cara não tem que dar satisfação, sou eu, irmão tô atravessando uma fase ruim, sou seu irmão, não precisa se explicar, joga pra mim irmão, não tem nada haver com você”, disse ele.

O cantor ainda pediu “cuidado” a Gusttavo Lima. “Não precisa explicar nada. Nego silencia, faça isso irmão. E cuidado com as palavras”, escreveu em outros comentários.

Assim como Lima, Zé Neto também criticou a Lei Rouanet e na sequência foi pego recebendo verbas milionárias de prefeituras para realizar seus shows.

Lima virou alvo de investigações do Ministério Público e já tem algumas apresentações canceladas em três estados do Brasil. Na cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas, a prefeitura deixou claro que não irá pagar multa de 600 mil pelo cancelamento do show.

O cantor disse na live que está sofrendo. “Aqui existe um ser humano, existe um pai de família, um cara responsável com todos seus funcionários, com todos os seus colaboradores. Aqui ninguém é bandido não, a gente tem coração, a gente faz o certo”.

