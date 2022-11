Idosas 'patriotas' com seu grito de guerra são a nova piada nas redes (vídeo)

Vai faltar rivotril e alas psiquiátricas no Brasil, apontam os internautas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Idosas 'patriotas' com seu grito de guerra se transformaram na nova piada nas redes sociais nesta terça-feira.

Nas imagens, as idosas extremistas gritam palavras de ordem.

Com a repercussão das imagens, internautas ironizam que vai faltar rivotril e alas psiquiátricas no Brasil com tamanha sandice presente nas ações extremistas.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.