Internautas apontam que Polícia Federal facilitou fuga de Olavo de Carvalho do Brasil

247 - Internautas estão levantando a hipótese de que Olavo de Carvalho, o guru do clã Bolsonaro, obteve informações privilegiadas para poder sair do país. Carvalho fugiu do Brasil após ser intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento no âmbito do inquérito que apura a divulgação de fake news e ataques à democracia e instituições.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo,” a PF intimou Olavo no último dia 9 de novembro por meio de sua defesa, que informou aos investigadores que o filósofo ainda estava em tratamento de saúde”.

Poucos dias depois, ele viajou para o estado da Virgínia, nos EUA, onde mora. Nesta terça-feira (16), ele gravou um vídeo informando que viajou “de forma repentina"."Eu estava no hospital e me ofereceram um voo repentino para dali a 15 minutos. Eu não ia perder essa oportunidade", disse.

Veja a repercussão:

O Olavo de Carvalho ficou doente, veio ao Brasil, FUROU FILA DE HOSPITAL PÚBLICO, foi intimado a depor e FUGIU DO PAÍS com ajuda da Polícia Federal.



Essas são as instituições funcionando a pleno vapor pra DEFENDER CRIMINOSO. — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) November 18, 2021

Olavo de Carvalho foi intimado e, então, embarcou para os Estados Unidos num voo que saía em 15 minutos. Agora, tente você, cidadão comum, fazer o mesmo.



Nenhum governo desmoralizou tanto a Polícia Federal quanto o Bolsonaro.https://t.co/X9uhzxXirE

Vai escrever o best-seller “O que você precisa saber para fugir da Polícia Federal” https://t.co/hjbt3qzChs — Bernardo Mello Franco (@BernardoMF) November 19, 2021

Aparelhamento é pouco! A Polícia Federal agora faz servicinhos para a milícia. — Felipe do PT (@FelipeDOPT) November 19, 2021

