Internautas mudam slogan de Bolsonaro e hashtag “Jair Pelo Mal do Brasil” é um dos assuntos mais comentados do Twitter (vídeo)

Video divulgado nas redes sociais faz crítica aos anúncios do PL no Youtube com a frase: "não pule este vídeo, é pelo bem do Brasil“, usados para impulsionar campanha de Bolsonaro edit

247 - A internet virou o jogo neste domingo (24), dia da convenção do PL que oficializou a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência. Os internautas levaram a #JairPeloMaldoBrasil ao trending topics do Twitter, ao trocar o slogan de vídeos pagos pelo PL e impulsionados no Youtube neste sábado (23). Nos vídeos de 6, 15 e 30 segundoa aparece a seguinte frase: “Não pule este vídeo, é pelo bem do Brasil“.

No vídeo divulgado pelo perfil 'Desmentindo Bolsonaro" aparece um compilado de falas de Bolsonaro ao longo de seus mais de três anos de mandato, onde zomba das pessoas que morreram durante a pandemia de Covid-19, exalta a desinformação, ataca a imprensa e menospreza os brasileiros que passam fome.

O PL gastou neste sábado (23) cerca de R$ 127 mil com 15 anúncios de Jair Bolsonaro no YouTube e no Google. A ação aconteceu um dia antes da convenção do partido.

Assista ao vídeo:

Não pule este vídeo.

A versão correta está aqui.



JAIR PELO MAL DO BRASILpic.twitter.com/xBS7BMFOIc July 24, 2022

