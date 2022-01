Internautas projetam vitória de Lula e já fazem contagem regressiva para sua posse em 2023

#Lulinha é um dos assuntos mais comentados do Twitter edit

247 - O ano de 2022 começou com um tom de esperança para a maioria dos internautas, que projetam a vitória do ex-presidente Lula. Animadas, as postagens falam também de uma possível posse de Lula, em 2023.

Vale lembrar que o petista lidera todas as pesquisas de intenção de voto.

Veja:

Só esperando a virada do ano pra contar 365 dias pra voltar a ver nosso Lulinha subir de novo a rampa do Palácio do Planalto! Pra libertar o povo brasileiro! — Carlos Zarattini (@CarlosZarattini) January 1, 2022

Passando pra avisar que já podem começar a fazer campanha pro Lulinha. pic.twitter.com/L6L2GdtVFE January 1, 2022

