Internautas querem Moro preso após carta de Léo Pinheiro expor um crime brutal da Lava Jato

247 - O nome ex-juiz Sérgio Moro é um dos assuntos mais comentados nas redes após o empreiteiro Léo Pinheiro escrever uma carta desmentindo sua própria delação com acusações contra o ex-presidente Lula.

Internautas apontam que Moro foi o principal personagem que, em nome da força-tarefa, quebrou a economia do Brasil e promoveu um achincalhamento contra o petista.

Saiba mais

Na carta escrita em maio e anexada ao processo em junho, Pinheiro disse que nunca autorizou ou teve conhecimento de pagamentos de propina às autoridades citadas no caso. Também disse que não houve menção sobre vantagens indevidas durante o encontro ocorrido na Costa Rica. Esse documento foi uma das bases da defesa de Lula, liderada pelo advogado Cristiano Zanin, para solicitar à Justiça de São Paulo o arquivamento da investigação.

Na carta escrita de próprio punho, Pinheiro afirmou também que não sabe informar “se houve intercessão do Ex. Presidente Lula junto à Presidente (ex) Dilma e/ou Ex. Ministro Paulo Bernardo”. “A empresa OAS não obteve nenhuma vantagem, pois inclusive não foi beneficiada por empréstimos do BCIE – Banco Centro Americano de Integração Econômica. Não sabendo informar se houve efetividade da solicitação do Presidente do BCIE, senhor Nick Rischbieth Alöe junto ao senhor Ex. Presidente Lula e demais autoridades citadas”, concluiu Pinheiro.

Veja a repercussão:

Tão grave quanto Bolsonaro seguir na presidência é Sergio Moro e Deltan Dallagnol continuarem sem qualquer punição pelos crimes que cometeram. — Aquiles Lins (@linsaquiles) September 15, 2021

Moro precisa ser julgado, pelos crimes cometidos contra democracia. pic.twitter.com/Rbr88xBiji — Jose Claudio (@Joclau53) September 14, 2021

Leo Pinheiro mentiu para a Justiça. Chantageado por Moro, implicou Lula, que ficou mais de ano preso. Um crime desses deveria ser inafiançável, principalmente por ser Moro juiz do caso àquela altura. Terá que pagar, e breve September 14, 2021

A bem da justiça, para se corrigir um erro gravíssimo, Dallagnol e Moro têm que ser presos! — Orlando Guerreiro (@orlandoguerreir) September 14, 2021

Sérgio Moro tem que ser preso! A Lava-Jato é a maior mentira jurídica da história do Brasil!!! pic.twitter.com/yNwujfJL4F — Costa Jr (@CostaJr2022) September 14, 2021