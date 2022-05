Lula reage ao vídeo do prato que não quebra: importante é encher o prato do povo de comida

Apoie o 247

247 - Um programa antigo, apresentado por Catia Fonseca na TV Gazeta, enquanto Lula ainda era presidente, viralizou nas redes sociais.

Nele, uma mulher tenta inúmeras vezes quebrar um prato com a imagem de Lula, ao tentar mostrar sua antipatia com o petista. No entanto, apesar das inúmeras tentativas, o prato seguiu intacto.

O vídeo gerou tanto destaque que foi compartilhado pelo perfil de Lula nas redes.

Importante é encher o prato do povo de comida, não tentar quebrar o meu...Um abraço do coração! ❤️ https://t.co/p1pWbcE3Wo — Lula (@LulaOficial) May 30, 2022





