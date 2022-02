Internautas se revoltam com Monark por defender a existência do nazismo: "deveria estar preso"

Apoie o 247

247 - Internautas se revoltaram na manhã desta terça-feira (8) com o youtuber Monark, tornando o podcaster o tema mais comentado do Twitter no Brasil. O youtuber defendeu, durante debate com os deputados federais Kim Kataguiri (DEM-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP), o nazismo como 'liberdade de expressão'.

"Nazista tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei", afirmou Monark, que recebeu o apoio de Kataguiri.

Internautas chamaram Monark de "supremacista branco" e o acusaram de antissemitismo. Além disso, diversas postagens pedem a prisão do youtuber.

Veja a repercussão:

O que Bruno Aiub, também conhecido como Monark, cometeu foi um crime de acordo com nossa constituição. Recomendo a todos registrarem uma manifestação no MPF denunciando o caso e anexando o vídeo https://t.co/hKu6FYENbO — Camarada Hidalgo (@CamaradaHidalgo) February 8, 2022

Quem patrocina o Monark? Tá na hora da gente boicotar. — DaniAF (@DanielaAF) February 8, 2022

Gente, e se a gente imputar a alcunha de NAZISTA pro @monark ? Até onde eu sei, o @monark é nazista e na minha opinião devemos chamar ele por aquilo que ele é: nazista.



E mais, se o @monark é nazista, o parceiro de bancada dele é muito mais.

NÃO EXISTE LIBERDADE PARA O NAZISMO!

NÃO EXISTE LIBERDADE PARA O NAZISMO!

NÃO EXISTE LIBERDADE PARA O NAZISMO!

NÃO EXISTE LIBERDADE PARA O NAZISMO!

NÃO EXISTE LIBERDADE PARA O NAZISMO!

NÃO EXISTE LIBERDADE PARA O NAZISMO!

NÃO EXISTE LIBERDADE PARA O NAZISMO!



Entendeu @monark? — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) February 8, 2022

Gente sério! O Monark deveria estar preso! Pelo amor de Deus ninguém vai fazer nada ? — 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗶 (@stefanigoetzz) February 8, 2022

gente chamem as coisas do que elas são: NAZISTA É NAZISTA!

Não é retardo metal, doença mental , absolutamente nada tem haver com a cabeça ou o funcionamento do @monark Nazista é nazista e pronto!

E nojento e verme , nada menos que isso! — luciana viegas ♿ (@luu_viegas) February 8, 2022

Sobre o lance do Monark defender a sério um Partido Nazista no Brasil:



Apologia ao nazismo é crime, como previsto na Lei 7.716/89, parágrafo 1.



Não tem que perder patrocínio. Tem que ir preso. Simples assim — Ronaldo Gogoni (@RonaldoGogoni) February 8, 2022

Monark já é caso pro MPF — N F T Físico (@MulherTamarindo) February 8, 2022

Monark e Kim bolsominion, acham que o nazismo não deve ser criminalizado, por ser uma liberdade de expressão.



Esses dois "arianos", seriam fuzilados sem dó pelos nazistas. pic.twitter.com/0KRYga1LaF — Ezequiel Bitencourt (@EzequielBiten16) February 8, 2022

Ou você é Antifa ou você dá palco pra nazistas como o Monark.



Boa parte da esquerda brasileira não é Antifa. Quer saber de ganhar audiência do nazista do Monark. — Samuel Silva Borges I youtube.com/cifraoculta 🇵🇸 (@SamuelSilvaFB) February 8, 2022

Monark falou abertamente num podcast com alcance enorme que é favorável a criação de um partido nazista. Está solto, falando suas merdas. Agora vai uma mãe negra pegar de um mercado um pão para dar a seus filhos passando fome. Estaria presa na hora. Essa é a tragédia brasileira. — Heribaldo Maia (@HeribaldoMaia) February 8, 2022

Na minha HUMILDE opinião, não se dialoga com nazista, não se argumenta e sequer se dá espaço pra fala. O Monark ter a POSSIBILIDADE de ainda estar na vida pública já é um ultraje. Esse cara deveria apodrecer numa cela fechada pra sempre. Opinião de nazista é ameaça de morte. — Marcelo Bamonte (@marcelobamonte) February 8, 2022

