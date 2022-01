Internautas se revoltam e cobram que Twitter notifique postagem falsa de Carlos Bolsonaro atacando Lula

Apoie o 247

247 - O nome de Carlos Bolsonaro é um dos assuntos mais comentados no Twitter, após o filho 02 publicar uma postagem falsa com foto de um homem em cima de uma lancha escrito “Lulalu”, afirmando se tratar do ex-presidente Lula.

Na manhã desta quarta-feira (12), no entanto, o próprio Lula citou a fake news ao afirmar pelo Twitter que Bolsonaro “não trabalha, não resolve problemas e dificuldades do povo, só cria confusão e espalha fake news”.

“Denunciem esse tuiter mentiroso! Esse cidadão é uma vergonha, um palhaço sem graça! Carlos bolsonaro é um palhaço ridículo”, disse um internauta. “o @TwitterSeguro vai deixar isso barato? permitindo essas vigarices dá a impressão que o twitter apoia. mais um que já deveria ter sido banido do twitter há tempos”< defendeu outro internauta.

Veja a repercussão:

Carlos Bolsonaro publica mentira sobre Lula. Não é erro, é método. E eles vão continuar. https://t.co/P0MSEJPHQ7 pic.twitter.com/NJZmlFyfyl — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) January 13, 2022





Tua hora tá chegando, milicianinho vagabundo! Vai apodrecer na cadeia ! — Victor Stoimenoff (@VStoimenoff) January 13, 2022

o @TwitterSeguro vai deixar isso barato? permitindo essas vigarices dá a impressão que o twitter apoia. mais um q já deveria ter sido banido do twitter há tempos. — Point of View Gun (@curupas) January 13, 2022

Fakenews atualizadas com sucesso, hein? Ótima ideia para manipular mais pessoas otárias.

