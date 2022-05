Internautas transformam lua de sangue em "eclipse lular" nas redes

Na noite do dia 15 de maio para a madrugada deste dia 16, o mundo registrou o eclipse total da Lua, fazendo com que o satélite natural se avermelhasse edit

Apoie o 247

ICL

247 - Na noite do dia 15 de maio para a madrugada deste dia 16, o mundo registrou o eclipse total da Lua, que ocorre quando o Sol, a Terra e Lua se alinham, e o satélite natural vai sumindo com a sombra do planeta.

O fenômeno faz com que a Lua fique avermelhada, cor que foi associada por internautas a Lula, ao PT e à esquerda. Surgiram vários memes da Lua vermelha, conhecida como Lua de Sangue, com o rosto do ex-presidente.

Por isso, o perfil do ex-presidente brincou, falando em “eclipse lular”. Confira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

o eclipse Lular?, vi simhttps://t.co/YCfPK4gED6 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — victor. 🚩 (@viccommie) May 16, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A lua avermelhou.



Siga a lua, sem medo de ser feliz



Fotos: @JuanVicentDiaz1 pic.twitter.com/ccmw6CIZXR — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) May 16, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE