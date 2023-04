Jornalista bolsonarista confunde bandeira do RS com a do MST em provocação sobre 8 de janeiro e internautas não perdoam

Jorge Serrão questionou presença do MST durante invasões às sedes dos Três Poderes por bolsonaristas em Brasília, mas bandeira na verdade era do Rio Grande do Sul. Veja memes edit

247 - No dia 8 de janeiro de 2023, manifestantes bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília em um ataque sem precedentes à democracia brasileira. Entre os invasores, estava um homem que foi fotografado segurando uma bandeira do Rio Grande do Sul.

No entanto, o jornalista bolsonarista Jorge Serrão, comentarista da Gazeta do Povo e Jovem Pan, cometeu uma gafe em suas redes sociais ao confundir a bandeira do Rio Grande do Sul com a bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Em uma publicação via Twitter, Serrão se referiu ao invasor bolsonarista que segurava a bandeira do Rio Grande do Sul como se estivesse segurando a bandeira do MST.

Pergunta para a CPMI fazer: O que esse "patriota" estaria fazendo com a bandeira do MST na mão, dentro do Palácio do Planalto, durante a invasão com depredação do 8 de janeiro??? pic.twitter.com/Pz3GhJ1pI2 — Jorge Serrão (@alertatotal) April 24, 2023

“Pergunta para a CPMI fazer: o que esse "patriota" estaria fazendo com a bandeira do MST na mão, dentro do Palácio do Planalto, durante a invasão com depredação do 8 de janeiro???”, questionou Serrão.

A confusão de Serrão não passou despercebida pelos internautas, que prontamente corrigiram o jornalista bolsonarista e debocharam da situação. Veja os melhores memes:

MSTCHÊ pic.twitter.com/ajXtjgToUu — O MUSEU DA DIREITA HISTÉRICA (@da_museu) April 24, 2023

Pergunta para a CPMI: Como Serrão virou jornalista? — Daniel Camargo (@danielcamarg_) April 24, 2023

Bem vindos ao fascismo daltônico — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) April 24, 2023

Jornalista, mas nao sabe nem o formato da bandeira do Rio Grande do Sul. Pqp. Vergonhoso. — ▪️🏴‍☠️tchuck 🦇🔊 🇾🇪 (@thetchuck) April 24, 2023

Procure um oculista. E um psiquiatra por via das dúvidas. pic.twitter.com/wvwUrzzKgr — Felippe Hermes (@Felippe_Hermes) April 24, 2023

