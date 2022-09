Ludmilla detona Léo Dias: “seu forte é ficar atacando e expondo mulher”

Apoie o 247

247 - Leo Dias se envolveu em uma confusão nesta terça (13). Após a publicação de um texto em que o jornalista comentava a participação de Ludmilla no Rock in Rio, a funkeira o acusou de estimular a rivalidade feminina e afirmou que o colunista tem escrito matérias tendenciosas a seu respeito. "Não te levo mais a sério", escreveu a artista nas redes sociais. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A análise em questão era sobre o desabafo de Anitta publicado na segunda (12) e sobre a apresentação de Ludmilla no palco secundário do festival, o Sunset. Dias concordou que o festival não valoriza artistas nacionais e que o show da intérprete de Rainha da Favela deveria ter acontecido no Palco Mundo.

No entanto, Ludmilla não enxergou a análise com bons olhos. Logo após a publicação do texto, eles entraram em uma discussão no Twitter. "Se manca, ovo mole", escreveu a artista. "Ludmilla, leia o texto antes de me xingar. Da última vez que você me atacou foi a mesma coisa", respondeu o jornalista.

"Você precisa se colocar no seu devido lugar, e não num palco secundário. Mas deixa pra lá, você ainda vai demorar um tempo para entender", continuou Dias.

A musicista disse que, caso o ex-apresentador do Fofocalizando realmente tivesse gostado de seu show, teria escrito uma reportagem relacionada apenas a sua apresentação no festival. "Foi eleito por vários sites como o melhor show nacional da edição. Mas o seu foco é criar rivalidade feminina, né?".

A artista alegou que, desde que deixou de seguir Dias após a exposição de Klara Castanho, o colunista tem escrito notícias tendenciosas sobre sua carreira. "Seu forte é ficar atacando e expondo mulher. Não vejo você fazer graça com macho, não vejo uma matéria dessa. Não te levo mais a sério".

