Luísa Sonza detona governo: "Bolsonaro, eu te odeio”

247 - A cantora Luísa Sonza criticou o governo de Jair Bolsonaro em um desabafo nas redes sociais.

"Ver o Brasil nesse estado é desesperador. Como seguir vendo tanta gente morrendo nesse país por causa do descaso de um governo genocida?", disse a cantora no Twitter.

"Estou com tanta raiva. Tanta tristeza. Não consigo parar de pensar no Paulo, e em todas as vidas que perdemos por um vírus que tem vacina. Todas essas mortes poderiam ter sido evitadas por um governo minimamente decente.", acrescentou Luísa.

Ela disse ainda que “acredito muito que o ódio NUNCA resolve nada. Que odiar alguém nunca é a solução, independente de qualquer coisa. Porém, nesse momento eu PRECISO desabafar sobre uma coisa q é: Bolsonaro, eu te odeio”.

