Lula13: internautas lotam Twitter com pedidos de Lula no poder

#Lula13 é um dos assuntos mais comentados no Twitter edit

247 - A #Lula13 é um dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira (5), com diversas postagens de internautas defendendo a candidatura do ex-presidente.

#Lula13 por um Governo que não será genocida, que sempre lutou pelo povo e nunca ia deixa esse país nessa miséria que está!!!!!! pic.twitter.com/gETWxoaHYd — Marília Araújo🇾🇪 ♊️🌵🐾🍺🖤 (@MARLIAA38956460) January 5, 2022

Pensou LULA, pensou 13!

Pensou 13, pensou LULA!

Agora é #Lula13 o melhor Presidente da história do Brasil! #LulaPresidente13 pic.twitter.com/kSLPqd1f4a — Sandroka13📖🐝 🎗️ 💉 (@Sandroka131) January 5, 2022

