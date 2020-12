Mansão de Xuxa está à venda por R$ 45 milhões no Rio

247 - A mansão de Xuxa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, está à venda em um site imobiliário internacional por US$ 8,8 milhões, o equivalente a R$ 45 milhões. Na área íntima, há cinco suítes, duas delas com 168 m².

A casa tem cinema particular com banheiro, estúdio de gravação, jardim tropical, elevador, lavabo e um apartamento equipado no subsolo, com quarto e sala.

O local tem varanda com piscina, quadras de vôlei e basquete, cozinha gourmet, sauna a vapor, piscina com cascata, vestiário, sala de pilates, hidromassagem e academia.

Xuxa tenta vender o imóvel desde 2018.

