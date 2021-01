Maria Flor exige impeachment de Bolsonaro: "revolta tá em mim, eu não consigo mais viver" (vídeo)

A atriz Maria Flor usou suas redes sociais para fazer um desabafo e exigiu o impeachment de Jair Bolsonaro. "Isso é uma zona do caralho o que o Bolsonaro faz nesse governo” edit

247 - A atriz Maria Flor usou suas redes sociais nesta segunda-feira (18) para fazer um desabafo e exigir o impeachment de Jair Bolsonaro.O vídeo do desabafo de Maria Flor viralizou nas redes sociais e ela é um dos assuntos mais comentados do Twitter.

"Isso é uma zona do caralho o que o Bolsonaro faz nesse governo. Eu tô suando, brother, porque não tem mais o que fazer. A revolta tá em mim, eu não consigo mais viver de tanta revolta que eu tenho. Eu quero rasgar a minha roupa e sair pelada. Dá vontade de pegar um avião e ir pra Brasília pra encontrar um homem desses e encher a cara dele de bolacha", disse.

Ela também contestou a farsa presente no impeachment de Dilma Rousseff: . "O que eu não consigo entender: por que a Dilma foi 'impeachmada'? Pedaladas fiscais. O quê? No meu cu! Na minha buceta são pedaladas fiscais! Alguém sabe dizer? Me explica", completou.





