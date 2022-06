"Mau-caráter, burrice?": web detona Constantino após ele dizer que brasileiros e americanos pagam o mesmo valor na gasolina

Bolsonarista criou uma narrativa absurda para tentar equiparar o valor da gasolina no Brasil com a dos EUA edit

247 - O Bolsonarista Rodrigo Constantino foi mais uma vez desmascarado nas redes após criar uma narrativa absurda para tentar equiparar o valor da gasolina no Brasil com a dos EUA.

Ele, que vive nos EUA, disse que foi abastecer no país e aproximou os números do valor cobrado em dólar com o valor cobrado em real pelo litro da gasolina, como mostra a postagem abaixo.

O esforço que o Rodrigo Constantino faz para bajular o Bolsonaro é algo impressionante. pic.twitter.com/hbbav5gtjU CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 18, 2022





Logo os internautas desmascaram o militante de extrema-direita, como foi o caso do cantor Léo Jaime:

Mano, olhem o fora do Leo Jaime no babaca do Constantino! kkkkkkk pic.twitter.com/GjEfL2P97w — KissQuerdista Zoeiro II🚩🇧🇷🐊 (@EduardoFlameng9) June 19, 2022

Outro internauta questionou sua capacidade intelectual:

Tem pessoa que é burra, e tem o Rodrigo Constantino https://t.co/jHf1cwUAJW CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 19, 2022

Outro internauta apontou a completa submissão do cidadão estadunidense:

