Moro "ladrão" vai parar nos TT’s após denúncia do doleiro Youssef

Revista Fórum - O termo “ladrão”, com referência ao ex-juiz e presidenciável Sérgio Moro, foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira (29). O nome de Moro atrelado ao termo subiu por conta da denúncia de que o senador Álvaro Dias (PSDB) recebeu doações do doleiro Alberto Youssef, protegido do juiz na Lava Jato, durante a campanha ao parlamento em 1998.

Duas empresas de Youssef pagaram R$ 21 mil à época – cerca de R$ 81 mil hoje – em horas de voo em um jatinho para Dias, que se elegeu pelo PSDB, antes de migrar para o Podemos.

Relação longa

A ligação de Álvaro Dias e Youssef, que foi um dos primeiros delatores da Lava Jato e tem uma longa relação com Sergio Moro, foi divulgada com ares de escândalo por Jair Bolsonaro (PL) no último dia 12.

