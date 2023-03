Moro não entende a ironia em charge de Paulo Caruso sobre ele e vira piada nas redes: "como você virou juiz?"

Com todo orgulho, o atual senador postou a charge sem entender o real conteúdo edit

247 - Sergio Moro virou piada mais uma vez nas redes. Ele resolveu postar uma charge feita por Paulo Caruso sobre ele, durante sua participação no programa Roda Viva, orgulhoso pelo fato.

No entanto, ao que tudo indica, Moro não conseguiu entender a ironia dos fatos. “Como ministro, impus o juízo", diz a frase escrita por Caruso, explicitamente indicando o conflito de interesses do ex-juiz compor o governo de Jair Bolsonaro na pasta da Justiça.

“Como esse cara conseguiu virar juiz?”, indagou um internauta.

O cartunista Paulo Caruso, de 73 anos, morreu na manhã deste sábado (4) em São Paulo. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, no Centro da capital paulista, e lutava contra um câncer no intestino que descobriu em 2017.

