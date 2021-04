Na véspera da Cúpula do Clima, internautas pedem Fora Salles

247 - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ganhou destaque mundial por se tornar inimigo das políticas de preservação do meio ambiente, é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após internautas exigirem que ele entregue a pasta.

Na véspera do Cúpula do Clima, internautas relembram que o ministro, defensor de passar a boiada nas leis ambientais, articulou ações para enfraquecer o combate ao desmatamento, reforçou o comércio ilegal do garimpo e travou uma batalha contra ongs que atuam na área.





