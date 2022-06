Pabllo Vittar ergue a bandeira do PT em festival na Espanha (vídeo)

Cantora participou do festival de música "Primavera Soundum" edit

247 - Pabllo Vittar se apresentou neste final de semana no Primavera Sound Festival, na Espanha, e fez questão de destacar durante seu show uma bandeira do PT.

A manifestação política dela não é novidade. Em março, a cantora, ao fim de sua performance no festival Lollapalooza, ergueu a "toalha do Lula".

A manifestações políticas no festival gerou a fúria dos bolsonaristas. O PL, partido do presidente, acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra a organização do festival Lollapalooza, por suposta propaganda eleitoral irregular.

