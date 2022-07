Pabllo Vittar reclama de restrição do YouTube com ela, e não com Zé Felipe (vídeo)

Em 27 de novembro de 2020, Pabllo Vittar lançou com Pocah o videoclipe de "Bandida" no YouTube e acabou tendo problemas com a plataforma por causa do nome da música edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pabllo Vittar desabafou hoje no Instagram depois de perceber que uma música de Zé Felipe e MC Mari com o mesmo nome de um lançamento dela com Pocah não sofreu restrições do YouTube, como aconteceu com o trabalho da drag queen e da funkeira. A reportagem é do portal UOL.

Em 27 de novembro de 2020, Pabllo Vittar lançou com Pocah o videoclipe de "Bandida" no YouTube e acabou tendo problemas com a plataforma por causa do nome da música. O conteúdo do clipe de Pabllo e Pocah foi restringido na pesquisa do YouTube por utilizar a palavra "bandida". O vídeo não aparecia na barra de pesquisas nem nos vídeos em alta. A artista então alterou o título para "Bandid*".

YouTube Homofóbico: Pabllo Vittar desabafou nas mídias sociais sobre a perseguição com seus trabalhos e citou o clipe de Zé Felipe, “Bandido”, por não receber a mesma censura que sua parceria com Pocah. #PablloVittar pic.twitter.com/JGJX4QVvZW CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 3, 2022

Porém, há duas semanas, Zé Felipe e MC Mari lançaram o videoclipe da música "Bandido". Fãs de Pabllo perceberam que o single do filho de Leonardo não sofreu as mesmas restrições do site, mesmo tendo o nome igual. Eles alertaram a drag queen, que desabafou e questionou a plataforma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu só fico muito triste quando eu vejo essa discrepância, já que as diretrizes do YouTube são iguais para todos. Por que comigo sempre é assim?", perguntou a cantora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE