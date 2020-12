Papa vira alvo de extremistas brasileiros e é chamado de “anticristo” após legalização do aborto na Argentina

"O Papa comunista já deu sua opinião sobre o aborto, esse Papa é anticristo", escreveu um deles no Twitter. Papa Francisco ficou entre os temas mais comentados na rede social edit

Sputnik - Com a legalização do aborto na Argentina, quem acabou entrando na lista de cancelamento foi o Papa Francisco, que está sendo chamado de "anticristo" por cristãos brasileiros.

Na madrugada desta quarta-feira (30), o Senado argentino aprovou a legalização do aborto nas primeiras 14 semanas de gestação, colocando a Argentina na lista dos poucos países latino-americanos com aborto legal.

Na terça-feira (29), antes da descriminalização do aborto ser aprovada na Argentina, o Papa Francisco divulgou em tweet que "todo descartado é filho de Deus".

​A legalização do aborto na Argentina não está sendo bem recebida por cristãos brasileiros, que decidiram cancelar o Papa Francisco.

​Há quem diga que o Papa Francisco está "comemorando".

​"Não tem influência."

​O Papa é "anticristo"?

​Tem gente que está aproveitando para levantar outros temas provocantes.

​Em contramão, há muitos brasileiros elogiando o Papa Francisco por mostrar uma "oposição civilizada".

​Aquela comparação Brasil-Argentina.

​O assunto "Papa" é o mais comentado nesta quarta-feira (30) no Brasil, com mais de 200 mil tweets. Não é a primeira vez que o pontífice bomba no Twitter.

O conhecimento liberta. Saiba mais