Pelados, Gilberto e Fiuk se beijam e pulam na piscina após paredão

247 - Gilberto Nogueira e Fiuk comemoraram o resultado do paredão deste domingo (25) com um beijo no BBB21. O economista e o cantor ficaram pelados diante dos outros confinados, deram um selinho e pularam na piscina após a eliminação de Viih Tube. A informação é do portal Na Telinha.

Além de escapar da eliminação, Gil do Vigor conquistou a importante liderança na reta final do reality da Globo. O doutorando em Economia e o ator tiraram toda a roupa e saíram juntos do quarto. Juliette Freire ficou incrédula com a cena.

"Vai, BBB! Brigadu! Pai, te amo", gritou Fiuk. "Meu pinto voou! Que situação", falou Gilberto. "Meu Deus do céu, quem juntou Fiuk com esse povo?", comentou Juliette.

