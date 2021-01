"Queremos impeachment" chega ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter

Brasileiros se revoltaram com a postura de Bolsonaro de praticamente lamentar a aprovação de vacinas contra Covid-19 pela Anvisa, além de já não suportarem mais o desgoverno atual edit

247 - Os brasileiros mostraram sua indignação nesta segunda-feira (18) com o governo Jair Bolsonaro. O termo #queremosimpeachment se tornou o assunto mais comentado no Twitter no Brasil.

Muitos se revoltaram com a postura de Bolsonaro de praticamente lamentar a aprovação de duas vacinas contra Covid-19 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“A Anvisa aprovou, não tem o que fazer mais”, disse ele. Antes, ele havia começado com um ato falho: "apesar da vacina...".

Veja algumas repercussões:

#QueremosImpeachment

Quem tá querendo que o Bolsonaro saia da presidência, levanta a mão aí... pic.twitter.com/G7Dee7Z0Bw — JMauro (@jmaurosilva) January 18, 2021

"A vacina é do Brasil"



Depois de 4 meses falando que a vacina é da China e do Doria, que causa morte e invalidez, que não queria ninguém de cobaia, que não ia comprar...



A ciência venceu o negacionismo. #QueremosImpeachment pic.twitter.com/Wu3Raudnxp — rodrigues_luciana 💉🤘🐈 💐🇧🇷 (@lurodriguesguim) January 18, 2021

O vírus da covid começou a ser imunizado, agora é tirar o Vírus do Ipiranga! É hora do governo Bolsonaro acabar!#QueremosImpeachment pic.twitter.com/MFO01i1SeM January 18, 2021

Ué, o general ministro da saúde não era um especialista em logística? As forças armadas são cúmplices do genocídio que está em curso no Brasil #QueremosImpeachment pic.twitter.com/3yl0fcYG4e — lucas (@koete_) January 18, 2021

#QueremosImpeachment

Bolsonaro: "Imagine o Haddad no meu lugar. Como estariam as Forças Armadas."



As Forças Armadas: pic.twitter.com/8WtGDtwgCN — Esquerdizador🚩 (@EsquerdizadorO) January 18, 2021

