Rapper, negra e feminista, Karol Conká é anunciada participante do BBB21

Revista Fórum - A próxima edição do Big Brother Brasil terá em seu elenco uma rapper, feminista e antirracista. A cantora Karol Conká foi confirmada nesta terça-feira (19) como parte do BBB21, da Rede Globo.

A artista deve levar para dentro da casa do reality show sua personalidade ativista. Nos últimos meses, ela vinha apresentando o programa “Prazer feminino”, no canal fechado GNT, do Grupo Globo, em que discutia sexualidade feminina.

Quando subiu ao palco do Rock in Rio em 2019, a cantora puxou um grito “fogo nos racistas”, levando o público a repetir a mesma frase. “Quem tem mais atitude rock do que eu, Linn e Gloria? A gente é foda”, vibrou ela, que se apresentou ao lado de Linn da Quebrada e Glória Groove.

