Rita Lobo: seria muito bom filhos de porteiros em universidades e filhos de doutores que soubessem cozinhar

Chef de cozinha rebateu ódio de classe de Guedes, que assumiu se irritar com "filho de porteiro em universidades"

247 - A chef de cozinha Rita Lobo usou suas redes sociais nsta sexta-feira (30) para rebater ódio de classe do ministro da Economia, Paulo Guedes, que assumiu se irritar com “filho de porteiro em universidades” .

“Seria muito bom um Brasil com filhos de porteiros em universidades e filhos de doutores que soubessem cozinhar. Bom dia!”, disse ela.

Sem saber que era gravado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reclamou que o governo federal deu bolsas em universidades para “todo mundo” por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), aponta reportagem do Estado de S. Paulo , assinada por Mateus Vargas. “Guedes disse que o filho do seu porteiro foi beneficiado mesmo após zerar o vestibular, ainda que o programa tenha exigências de nota mínima para aprovar o financiamento”, relata o repórter.

