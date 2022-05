Rita Von Hunty desencoraja voto em Lula no primeiro turno e é criticada nas redes

Apoie o 247

ICL

247 - Rita Von Hunty, personagem de Guilherme Terreri Lima Pereira, criticou o discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no lançamento da pré-candidatura deste sábado (7) e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após dizer que Lula se reconciliou com os responsáveis pelo golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e não irá revogar as reformas neoliberais.

“Esse clima nacionalista embalou o tom de reconciliação com os golpistas responsáveis pela desgraça que hoje acomete os trabalhadores e povos pobres do Brasil. Boa parte do discurso de Alckmin foi para tentar limpar ares de Temer ao seu redor”, postou.

Rita disse em uma série de stories do Instagram não votará em Lula no primeiro turno. “Eu fico profundamente triste como o cenário vai se construindo para a política institucional no Brasil, mais uma vez, mesmo havendo pouquíssima expectativa. Esperava ao menos dignidade de Lula em assumir o compromisso com uma agenda que revogasse (no mínimo) as reformas-neoliberais de 6 anos de Temer-Bolsonaro. Nem isso tivemos”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Acredito que, mais do que nunca, este momento nos compele a um voto radical no primeiro turno, que cumpre também uma função de mostrar nossa recusa e insatisfação a esta chapa”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela também citou o PCB, PSTU e o deputado federal Glauber Braga como fontes que fazem contraponto ao discurso de Lula.

Rita foi criticada nas redes após as postagens. Veja a repercussão:

Rita von Hunty e Merval Pereira fazendo campanha contra o voto útil em Lula.



É aquela história: dali, de onde menos se espera -colunistas do Grupo Globo - é que não sai nada mesmo. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 8, 2022

rita von hunty, te admiro mto, querida, mas TALVEZ não seja uma boa hora de adotar essa postura.. te entendo, mas bora fazer isso depois de outubro????????? pic.twitter.com/v47ZM31C01 — hello, it’s me 🌈 (@guirocha82) May 8, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rita von Hunty propõe um voto útil no PSTU ou no UP. Motivo: Lula não se comprometeu em revogar as reformas neoliberais.



Eu não tenho palavras para a infantilidade revolucionária. Pessoas estão passando fome e o Presidente disse que não vai aceitar o resultado se perder. (+) — Alexandro Vaz (@alexandrovaz) May 8, 2022

rita von hunty passando por um momento de escolha muito difícil CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 8, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE