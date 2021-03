Sete alunos morrem após queda em vão livre em universidade da Bolívia (vídeo)

Aglomerados, estudantes tentavam entrar no local onde ocorria uma assembleia, mas a proteção se rompeu e eles acabaram caindo do 4º andar edit

Thayná Schuquel, Metrópoles - Ao menos sete estudantes morreram e outros cinco ficaram gravemente feridos ao caírem, nessa terça-feira (2/3), do 4º andar de uma universidade na Bolívia. Segundo a polícia, no momento do acidente, os alunos estavam tentando entrar em uma assembleia.

A tragédia ocorreu depois que a grade de proteção entre os estudantes e o vão livre acabou se rompendo.

CUIDADO: Imágenes fuertes.

Ocho estudiantes de la Universidad Pública de El Alto, Bolivia, cayeron del cuarto piso tras ceder las barandas del edificio.

Hay cinco heridos y tres fallecidos.

El accidente sucedió tras una asamblea convocada esta mañana.pic.twitter.com/8LT9popIak March 2, 2021

