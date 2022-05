Show em que Gusttavo Lima pregou contra o comunismo teve sessão de pancadaria e briga generalizada (vídeos)

Agressões com pessoas e bebidas sendo arremessadas ocorreu no show do bolsonarista edit

247 - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga generalizada durante o show do cantor Gusttavo Lima, que aconteceu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na noite de sábado (21). As imagens começam com uma mulher sendo agredida várias vezes.

De acordo com o G1, não há informações sobre a identidade dos envolvidos e sobre a gravidade dos ferimentos de quem estava envolvido na confusão.

No início do vídeo, duas mulheres agrediram outra mulher que estava no chão. Em seguida, outras se juntaram à confusão e deram socos, chutes e puxões de cabelo.

Testemunhas tentavam separar a briga e chegaram até a jogar bebida no grupo, mas a violência continuou. É possível ver também uma mesa sendo arremessada por um dos envolvidos na confusão.

Show do Gustavo Lima ontem em Brasília pic.twitter.com/O8CQpY6IKi — Yuri Turate (@YTurate) May 22, 2022

Em show realizado em Brasília no último sábado (21), o cantor bolsonarista Gusttavo Lima declarou que o Brasil “nunca vai ser o comunismo”.

“Na vida é Deus, pátria, família e liberdade. Liberdade para pensar, liberdade para agir, liberdade para vencer, liberdade para conversar, liberdade para tá na internet, liberdade de expressão, liberdade de conquista. E a gente tem que conquistar essa porra. Porque o Brasil é nosso”, comentou ele que nunca fez questão de esoncer sua proximidade com bolsonaro e foi visto recentemente reclamando do preço da gasolina.

Gustavo Lima falando sobre o Brasil num show em Brasília (acho q foi hj)https://t.co/QEsnAFI1ZT — Iara Carvalho (@IaraBernadete) May 23, 2022





