Simaria entrou na Justiça para tirar de casa o ex-marido, Vicente Escrig

Apoie o 247

ICL

247 - A cantora Simaria, da dupla com Simone, entrou na Justiça em 2021 para que o ex-marido, o empresário espanhol Vicente Escrig, saísse de casa. O casal se separou em agosto do ano passado após 14 anos juntos.

Na ação, Simaria alegou que o empresário espanhol se recusava a deixar o imóvel após a separação, informa o colunista Léo Dias, do portal Metrópoles .

A cantora também contou que fazia as refeições trancadas no quarto, pois tinha medo do marido, e acusou o empresário de violência psicológica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em entrevista a Léo Dias publicada nesta semana, a cantora sertaneja falou da relação pela primeira vez. “Por que eu me separei dele? porque eu não tinha um parceiro dentro de casa. Olha, costumo dar duas chances, mas se nesta segunda não resolver […] Na hora que eu mais precisei, cara. Era um ‘cabra’ sem futuro”, revelou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Simaria está afastada da carreira para cuidar da saúde mental. O espanhol apresentou documentos à Justiça para conseguir ter acesso a parte dos bens da cantora, que incluem imóveis, veículos e milhões de reais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE